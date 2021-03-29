Поліція закрила у червоних зонах майже 100 закладів

У червоній зоні повинні бути зачинені всі торгові центри, кафе й ресторани. Дотримання правил перевіряє поліція. До речі, майже 100 закладів порушували карантин.

Поліція перевірила 71 тисячу закладів. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ на нараді у президента Володимира Зеленського.

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Через порушення правоохоронці зупинили роботу 90 закладів.

Про що ще говорили на нараді

Зауважимо, крім цього на нараді заговорили про запровадження паспортів вакцинації для українців. Зеленський вважає, що потрібно розробити свою систему "паспортизації", а також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно вакцинувати 70% дорослого населення.

Карантин в Україні: що відомо

Наразі до червоної зони карантину Міністерство охорони здоров'я віднесло 11 регіонів. Зокрема, Київ, Київська область, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська. Миколаївська, Одеська, Сумська. Чернівецька, Чернігівська.

Додамо, МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорили, що коли більшість областей буде у червоній зоні, то, ймовірно, доведеться вводити загальнонаціональний локдаун.

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