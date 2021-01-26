Поліція встановила особи усіх жертв пожежі у Харкові: деталі

Внаслідок пожежі у будинку для престарілих "Золотий час" у Харкові загинули 16 людей. Зокрема, жертвами займання стали 9 жінок та 7 чоловіків.
Джерело: "Суспільне"
У відділі комунікації Головного управління Нацполіції Харківщини повідомили, що станом на 26 січня вдалося встановити інформацію про особи усіх загиблих в пожежі.
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Наразі тривають експертизи.
Нагадаємо, 23 січня, на момент обрання запобіжних заходів підозрюваним у справі, у матеріалах слідства йшлося, що дані про особи 2 загиблих ще встановлюють.