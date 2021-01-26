Внаслідок пожежі у будинку для престарілих "Золотий час" у Харкові загинули 16 людей. Зокрема, жертвами займання стали 9 жінок та 7 чоловіків.

Джерело: "Суспільне"

У відділі комунікації Головного управління Нацполіції Харківщини повідомили, що станом на 26 січня вдалося встановити інформацію про особи усіх загиблих в пожежі.

Читайте також За рік померли 50 людей: поліція знала про будинок для літніх людей у Харкові, – адвокат

Що відомо про жертв пожежі в пансіонаті "Золотий час"

загинули 9 жінок віком від 67 до 85 років;

віком від 67 до 85 років; 7 чоловіків віком від 71 до 91 року.

Наразі тривають експертизи.

Нагадаємо, 23 січня, на момент обрання запобіжних заходів підозрюваним у справі, у матеріалах слідства йшлося, що дані про особи 2 загиблих ще встановлюють.

Пожежа у будинку престарілих у Харкові: що відомо