Люди порозходились, поліція виписує штрафи: яка ситуація в Буковелі зараз

На гірськолижний курорт "Буковель" навідались поліцейські із перевіркою. Зараз там виписують штрафи за порушення карантинних умов.

Про ситуцію на курорті станом на 17:30 12 березня повідомили очевидці для 24 каналу. За їхніми словами, на місце прибули поліцейські.

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Як кажуть відпочивальники, через це підйомники тимчасово призупинили, а людей на них не впускали. Згодом декілька відновили свою діяльність і їздять порожні, а туристи можуть поки користуватись лише одним із ним.

Каси також не працюють, там поліцейські ведуть розмову із працівниками.

. Відповідальність за порушення карантину визначена статтею 44 – 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також, як додали очевидці, нікого не попереджали про те, що роботу курорту заблокують.

До того ж, більшість відвідувачів просто розійшлися, а на відео можна помінити майже порожні підйомники та поодиноких туристів.

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Ймовірно, від завтра, 13 березня, курорт можуть закрити. Однак, наразі офіційних повідомлень ще не було.