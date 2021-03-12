Люди порозходились, поліція виписує штрафи: яка ситуація в Буковелі зараз

Джерело:24 канал
На гірськолижний курорт "Буковель" навідались поліцейські із перевіркою. Зараз там виписують штрафи за порушення карантинних умов.
Про ситуцію на курорті станом на 17:30 12 березня повідомили очевидці для 24 каналу. За їхніми словами, на місце прибули поліцейські.
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Як кажуть відпочивальники, через це підйомники тимчасово призупинили, а людей на них не впускали. Згодом декілька відновили свою діяльність і їздять порожні, а туристи можуть поки користуватись лише одним із ним.
Каси також не працюють, там поліцейські ведуть розмову із працівниками.Довідка. Відповідальність за порушення карантину визначена статтею 44 – 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Також, як додали очевидці, нікого не попереджали про те, що роботу курорту заблокують.
До того ж, більшість відвідувачів просто розійшлися, а на відео можна помінити майже порожні підйомники та поодиноких туристів.
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Ймовірно, від завтра, 13 березня, курорт можуть закрити. Однак, наразі офіційних повідомлень ще не було.Довідка. Загалом у період із 26 лютого до 9 березня на території Поляницької ТГ, на якій розташований гірськолижний курорт "Буковель", склали 34 адмінпротоколи за порушення карантинних обмежень. Загалом сума штарфів склала 5 780 гривень.