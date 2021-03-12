Люди порозходились, поліція виписує штрафи: яка ситуація в Буковелі зараз
На гірськолижний курорт "Буковель" навідались поліцейські із перевіркою. Зараз там виписують штрафи за порушення карантинних умов.
Джерело:24 канал
Про ситуцію на курорті станом на 17:30 12 березня повідомили очевидці для 24 каналу. За їхніми словами, на місце прибули поліцейські.
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Як кажуть відпочивальники, через це підйомники тимчасово призупинили, а людей на них не впускали. Згодом декілька відновили свою діяльність і їздять порожні, а туристи можуть поки користуватись лише одним із ним.
Каси також не працюють, там поліцейські ведуть розмову із працівниками.
Також, як додали очевидці, нікого не попереджали про те, що роботу курорту заблокують.
До того ж, більшість відвідувачів просто розійшлися, а на відео можна помінити майже порожні підйомники та поодиноких туристів.
Дивіться відео: що зараз відбувається в Буковелі
Ймовірно, від завтра, 13 березня, курорт можуть закрити. Однак, наразі офіційних повідомлень ще не було.
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