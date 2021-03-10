Чорний ринок послуг: поліція викрила схему незаконної легалізації іноземців в України

Джерело:Нацполіція
Правоохоронці викрили схему, як незаконно легалізовували іноземців в Україні. Робили це шляхом чорного ринку праці та за допомогою фіктивних шлюбів.
Поліцеській припинили діяльність організованої злочинної групи. Вони тривалий час налагоджували цілий "ринок послуг".
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За час існування такого "бізнесу" зловмисники зробили перебування в Україні можливим щонайменше 200 іноземців. Вони допомагали їм набути права на законне проживання.
Учасники угрупування маніпулювали із міграційним законодавством. Схема легалізації полягала в організації фіктивних шлюбів з громадянками України.
Фіктивні шлюби / Фото Нацполіції
Така "процедура" коштувала приблизно 2 тисячі доларів, з них фіктивна дружина отримувала трохи більше як 300 доларів. Решту привласнювали собі організатори.
Наступний спосіб легалізації – іноземців фіктивно працевлаштовували на підприємствах. Ціна такої послуги також становила в середньому 2 тисячі доларів.
Так, фігуранти створили понад 30 юридичних осіб, щоб "прикрити" їхній механізм роботи.
Поліція викрила причетних до схеми / Фото Нацполіції
Хто організував нелегальний "бізнес":
"Вони безпосередньо керували діями своїх підлеглих, контролювали фінансові розрахунки за надання протиправних послуг та координували пошук потенційних клієнтів", – повідомив начальник Департаменту міграційної поліції Сергій Пантелеєв.
Оперативники міграційної поліції разом із поліцейськими провели санкціоновані обшуки у фігурантів. За результатами поліцейські вилучили:
Правоохоронці провели обшуки / Фото Нацполіції
Процес скасування чинних незаконно оформлених документів вже розпочали. За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України відкрили кримінальну справу.
Ймовірно, іноземців примусово відправлять додому. Досудове розслідування триває.