Правоохоронці викрили схему, як незаконно легалізовували іноземців в Україні. Робили це шляхом чорного ринку праці та за допомогою фіктивних шлюбів.

Поліцеській припинили діяльність організованої злочинної групи. Вони тривалий час налагоджували цілий "ринок послуг".

Увага На Рівненщині власниця турфірми продавала фальшиві довідки про відсутність COVID-19

За час існування такого "бізнесу" зловмисники зробили перебування в Україні можливим щонайменше 200 іноземців. Вони допомагали їм набути права на законне проживання.

Як діяли зловмисники

► Фіктивні шлюби

Учасники угрупування маніпулювали із міграційним законодавством. Схема легалізації полягала в організації фіктивних шлюбів з громадянками України.



Фіктивні шлюби / Фото Нацполіції

Така "процедура" коштувала приблизно 2 тисячі доларів, з них фіктивна дружина отримувала трохи більше як 300 доларів. Решту привласнювали собі організатори.

► Незаконне працевлаштування

Наступний спосіб легалізації – іноземців фіктивно працевлаштовували на підприємствах. Ціна такої послуги також становила в середньому 2 тисячі доларів.

Так, фігуранти створили понад 30 юридичних осіб, щоб "прикрити" їхній механізм роботи.



Поліція викрила причетних до схеми / Фото Нацполіції

Хто організував нелегальний "бізнес":

виходець однієї з країн Кавказького регіону;

адвокат і колишній працівник Державної міграційної служби України.

"Вони безпосередньо керували діями своїх підлеглих, контролювали фінансові розрахунки за надання протиправних послуг та координували пошук потенційних клієнтів", – повідомив начальник Департаменту міграційної поліції Сергій Пантелеєв.

Що вилучили під час обшуків

Оперативники міграційної поліції разом із поліцейськими провели санкціоновані обшуки у фігурантів. За результатами поліцейські вилучили:

150 свідоцтв про шлюб між іноземцями та громадянами України;

понад 100 оформлених дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

понад 100 готових пакетів документів для подачі до міграційної служби з метою отримання посвідок;

40 реєстраційних справ та печаток юридичних осіб;

печатки органів ДМСУ;

понад 50 посвідок на тимчасове проживання;

80 паспортів громадян іноземних держав;

довіреності;

банківські картки;

комп'ютерну техніку;

мобільні термінали;

флеш-накопичувачі.



Правоохоронці провели обшуки / Фото Нацполіції

Процес скасування чинних незаконно оформлених документів вже розпочали. За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України відкрили кримінальну справу.

Ймовірно, іноземців примусово відправлять додому. Досудове розслідування триває.