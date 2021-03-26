Слідчі Нацполіції викрили посадовців, які присвоювали державні кошти за вироблення електроенергії. Таким незаконним способом вони "заробили" 300 мільйонів в українській валюті.

Керівники товариства з обмеженою відповідальністю надали НКРЕКП неправильну інформацію щодо введення в експлуатацію пускового комплексу сонячної електростанції. Отож приватне підприємство отримало вищий "зелений тариф".

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Сума завданої шкоди – 300 мільйонів гривень

Держпідприємство "Енергоринок" безпідставно було змушене сплатити гроші за реалізовану електроенергію. Сума велетенська – близько 300 мільйонів гривень.

Робота СЕС навіть не була запущена

Насправді робота пускового комплексу на час звернення до НКРЕКП навіть не була запущена. Отож "зелений тариф" компанія отримала фактично за рік до фактичного початку роботи станції.

На цьому порушення закону не завершились. Слідчі з'ясували, що підприємство здійснило фіктивну закупку обладнання для станції.

Відповідно до висновку експертизи, встановлено, що "Енергоринок" протягом чотирьох років безпідставно сплачував приватному підприємству кошти за реалізовану електричну енергію.

Правоохоронці провели низку обшуків

У справі правоохоронці провели низку обшуків у Києві та Запорізькій області, під час цього вилучили документацію щодо реалізації електроенергії.

Досудове розслідування триває за статтями:

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За такі оборудки фігурантам справи загрожує до 12 років ув'язнення.

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