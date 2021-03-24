Гроші – не на дороги, а у кишені: викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів

Джерело:МВС України
Слідчі Нацполіції викрили схему розкрадання бюджетних грошей, які виділили на ремонт автошляхів. Присвоїли чуже службові особи держпідприємства, змовишись з компанією-підрядником.
Кримінальне провадження розпочали за заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Тендерні процедури провели на електронному майданчику Prozorro. Після цього і уклали договори на ремонти автошляхів місцевого значення.
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Протягом 2019 – 2020 років учасники змови закупляли матеріали за значно завищеними цінами . Також оплачували той обсяг робіт, який не був зроблений. Недостовірну інформацію вносили в офіційні документи.
Правоохоронці провели обшуки у справі одразу у кількох регіонах України – у Києві, Київській та Чернігівській областях, а також на Сумщині. Поліцейські вилучили документи на виконані роботи на суму 15 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває.