Гроші – не на дороги, а у кишені: викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів

Слідчі Нацполіції викрили схему розкрадання бюджетних грошей, які виділили на ремонт автошляхів. Присвоїли чуже службові особи держпідприємства, змовишись з компанією-підрядником.

Кримінальне провадження розпочали за заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Тендерні процедури провели на електронному майданчику Prozorro. Після цього і уклали договори на ремонти автошляхів місцевого значення.

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Під час робіт фабрикували офіційні документи

Протягом 2019 – 2020 років учасники змови закупляли матеріали за значно завищеними цінами . Також оплачували той обсяг робіт, який не був зроблений. Недостовірну інформацію вносили в офіційні документи.

Обшуки провели у кількох областях України та Києві

Правоохоронці провели обшуки у справі одразу у кількох регіонах України – у Києві, Київській та Чернігівській областях, а також на Сумщині. Поліцейські вилучили документи на виконані роботи на суму 15 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває.

Стаття про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачає покаранняз забороною обіймати певні посади терміном до 3 років з конфіскацією майна.