У поліції відкрили 5 кримінальних справ щодо стоматологині, яка била дітей: вона все заперечує

Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень щодо 29-річної стоматологині Інни Кравчук з Рівного. Вона жорстоко била та залякувала дітей – своїх неповнолітніх пацієнтів. Сама ж Кравчук запевнила, що своєї вини не визнає.

Правоохоронці зазначили, що одну справу порушили за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Інші 4 провадження – за умисне легке тілесне ушкодження.

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На Інну Кравчук масово скаржились

Правоохоронці розповіли, що 5 батьків звернулися у поліцію із заявами. Відомо, що 2 з них упізнали своїх дітей на відео, які оприлюднили у соцмережі.

Серед нових заявників є троє 28-річних жителів Рівненщини. Їхні діти отримали тілесні ушкодження та психологічну травму під час лікування зубів у цієї стоматологині у 2020 році. Як зазначили батьки, дітям було від 3 до 6 років.

Що сказала стоматологиня

У поліції запевнили, що стоматологиня наразі не лікує. Правоохоронці вже розмовляли з нею. Під час першої розмови вона відмовилася визнати свою провину. Інна Кравчук запевняла, що нікого не била.

Відомо,що наразі жінка не виходить на зв'язок. Водночас адвокат показів від імені клієнтки не дає.

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