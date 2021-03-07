Донеччина без тепла: поліція відкрила справу проти "Донецькоблгазу"

У Донецькій області поліція відкрила кримінальну справу проти ПАТ "Донецькоблгаз" за припинення подачі газу. Провадження стосується статті про самоправство.

Голова Донецької ОДА наголосив, що постачальник відключив газ до 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго" всупереч прогнозованому зниженню температури повітря до -7 градусів.

Важливо У Донецькій області почали відновлювати постачання газу, – ОДА

Чиновник подякував правоохоронцям, які миттєво відреагували на численні звернення жителів й реалізували комплекс термінових заходів.

Відкрили кримінальні провадження, здійснили відповідні слідчі дії, виїхали на місця та об'єкти, які були відключені від газопостачання, зафіксували факти протиправних дій,

– заявив Кириленко.

Він наголосив, що наразі ситуацію з газопостачанням тримає на особистому контролі.

За словами Кириленка, "Донецькоблгаз" експлуатує 182 котельні та забезпечує теплом:

3 048 житлових будинків,

91 школу,

93 дитячих садки,

67 лікарень

574 об'єкти іншої інфраструктури.

Голова ОДА підкреслив, що "самоправні дії "Донецькоблгазу" загрожували мешканцям області та фактично могли призвести до руйнації систем централізованого опалення".

Дивіться відеозвернення Павла Кириленка:

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