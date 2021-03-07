Донеччина без тепла: поліція відкрила справу проти "Донецькоблгазу"
У Донецькій області поліція відкрила кримінальну справу проти ПАТ "Донецькоблгаз" за припинення подачі газу. Провадження стосується статті про самоправство.
Джерело:фейсбук Павла Кириленка
Голова Донецької ОДА наголосив, що постачальник відключив газ до 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго" всупереч прогнозованому зниженню температури повітря до -7 градусів.
Важливо У Донецькій області почали відновлювати постачання газу, – ОДА
Чиновник подякував правоохоронцям, які миттєво відреагували на численні звернення жителів й реалізували комплекс термінових заходів.
Відкрили кримінальні провадження, здійснили відповідні слідчі дії, виїхали на місця та об'єкти, які були відключені від газопостачання, зафіксували факти протиправних дій,
– заявив Кириленко.
Він наголосив, що наразі ситуацію з газопостачанням тримає на особистому контролі.
За словами Кириленка, "Донецькоблгаз" експлуатує 182 котельні та забезпечує теплом:
- 3 048 житлових будинків,
- 91 школу,
- 93 дитячих садки,
- 67 лікарень
- 574 об'єкти іншої інфраструктури.
Голова ОДА підкреслив, що "самоправні дії "Донецькоблгазу" загрожували мешканцям області та фактично могли призвести до руйнації систем централізованого опалення".
Дивіться відеозвернення Павла Кириленка:
Що відомо про відключення газу на Донеччині
- Зранку 6 березня мешканці Донецької області залишилися без тепла. Все тому, що постачання газу для "Донецьктеплокомуненерго" припинили.
- Від постачання підприємство відключив "Донецьколгаз". Там сказали, що у постачальника є заборгованість – 1,5 мільярда гривень. В облгазі заявили, що, згідно з законом, мусили так зробити.
- Вночі проти 7 березня постачання газу почали відновлювати.
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