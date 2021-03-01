Поблизу Стрия, що на Львівщині, сталася ДТП за участі нардепа Олександра Дубінського. Поліція вже відкрила провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Як пояснив речник Національної поліції Ярослав Тракало, правоохоронці встановлюють усі обставини аварії, у яку потрапив нардеп. Детальніше Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині Найближчим часом медики нададуть висновки щодо тілесних ушкоджень учасників ДТП. За даними джерел "Української правди", за кермом автомобіля перебував сам Дубінський. За попередньою інформацією, авто народного депутата виїхало на зустрічну смугу та зіштовхнулось з іншою машиною. Водночас відомо, що усі учасники аварії, скоріш за все, були тверезими. Довідка: ЗМІ повідомили, що водія та пасажира авто, з яким зіткнувся Дубінський, відвезли у лікарню. Водночас у поліції 24 каналу повідомили, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Коротко про Дубінського: Це – український нардеп, проти якого запровадили санкції у США. Все – через звинувачення у втручанні в американські вибори.

Офіс генпрокурора відкрив проти нього 2 кримінальні провадження. Справи порушили за статтями про ухилення від сплати податків та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

На початку лютого Дубінського виключили з фракції "Слуги народу". Відповідне рішення підтримали 198 нардепів, 29 проголосували проти.