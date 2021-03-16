Поліція відкрила кримінальну справу через стосунки 8-річної блогерки з 13-річним хлопцем

16 березня 2021 , 15:37
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Джерело:

24 канал

Нещодавно увагу суспільства привернули стосунки 8-річної моделі Мілани Маханець з 13-річним блогером Пашою Паєм, які публікують відверті фото у мережі. Поліція вже почала розслідування за цим фактом.

Що кажуть у поліції

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію. Про це повідомили у поліції Київщини.

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Відбуваються допити свідків та учасників процесу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Лише за результатами перевірки можна буде стверджувати, чи є правопорушення,
– розповіли у поліції.

Справу відкрили за статтею про виготовлення дитячої порнографії.

Що відомо про стосунки дітей

  • Хлопець та дівчина на своїх сторінках в інстаграмі публікують фото, на яких цілуються, обіймаються та лежать у ліжку.
  • 8-річна Мілана – модель. Вона знімається для брендів дитячого одягу.
  • Мати дівчинки підтримує такі стосунки доньки і нібито навіть допомагає створювати контент для профілю.
  • В інстаграмі у Мілани є 497 тисяч підписників, а в Паші – 30 тисяч. Крім того, у соцмережі Like в дівчинки є 6-мільйонна аудиторія.
  • На такі стосунки відреагував дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Саме він звернувся в Офіс генпрокурора, кіберполіцію та Міністерство внутрішніх справ.