Поліція відкрила кримінальну справу через стосунки 8-річної блогерки з 13-річним хлопцем

Джерело:24 канал
Нещодавно увагу суспільства привернули стосунки 8-річної моделі Мілани Маханець з 13-річним блогером Пашою Паєм, які публікують відверті фото у мережі. Поліція вже почала розслідування за цим фактом.
Наразі правоохоронці перевіряють інформацію. Про це повідомили у поліції Київщини.
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Відбуваються допити свідків та учасників процесу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Лише за результатами перевірки можна буде стверджувати, чи є правопорушення,
– розповіли у поліції.
Справу відкрили за статтею про виготовлення дитячої порнографії.