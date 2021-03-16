Нещодавно увагу суспільства привернули стосунки 8-річна моделі Мілани Максимець з 13-річним блогером Пашою Паєм, які публікують відверті фото у мережі. Поліція вже почала розслідування за цим фактом.

Що кажуть у поліції Наразі правоохоронці перевіряють інформацію. Про це повідомили у поліції Київщини. До теми Стосунки 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: як батьки роблять дітей об'єктами для педофілів Відбуваються допити свідків та учасників процесу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Лише за результатами перевірки можна буде стверджувати, чи є правопорушення,

– розповіли у поліції. Справу відкрили за статтею про виготовлення дитячої порнографії. Що відомо про стосунки дітей Хлопець та дівчина на своїх сторінках в інстаграмі публікують фото, на яких цілуються, обіймаються та лежать у ліжку.

8-річна Мілана – модель. Вона знімається для брендів дитячого одягу.

Мати дівчинки підтримує такі стосунки доньки і нібито навіть допомагає створювати контент для профілю.

В інстаграмі у Мілани є 497 тисяч підписників, а в Паші – 30 тисяч. Крім того, у соцмережі Like в дівчинки є 6-мільйонна аудиторія.

На такі стосунки відреагував дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Саме він звернувся в Офіс генпрокурора, кіберполіцію та Міністерство внутрішніх справ.