Поліція відкрила кримінальну справу через стосунки 8-річної блогерки з 13-річним хлопцем
Нещодавно увагу суспільства привернули стосунки 8-річна моделі Мілани Максимець з 13-річним блогером Пашою Паєм, які публікують відверті фото у мережі. Поліція вже почала розслідування за цим фактом.
Джерело:24 канал
Що кажуть у поліції
Наразі правоохоронці перевіряють інформацію. Про це повідомили у поліції Київщини.
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Відбуваються допити свідків та учасників процесу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Лише за результатами перевірки можна буде стверджувати, чи є правопорушення,
– розповіли у поліції.
Справу відкрили за статтею про виготовлення дитячої порнографії.
Що відомо про стосунки дітей
- Хлопець та дівчина на своїх сторінках в інстаграмі публікують фото, на яких цілуються, обіймаються та лежать у ліжку.
- 8-річна Мілана – модель. Вона знімається для брендів дитячого одягу.
- Мати дівчинки підтримує такі стосунки доньки і нібито навіть допомагає створювати контент для профілю.
- В інстаграмі у Мілани є 497 тисяч підписників, а в Паші – 30 тисяч. Крім того, у соцмережі Like в дівчинки є 6-мільйонна аудиторія.
- На такі стосунки відреагував дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Саме він звернувся в Офіс генпрокурора, кіберполіцію та Міністерство внутрішніх справ.
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