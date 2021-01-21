Поліція відкрила кримінальне провадження щодо пожежі у пансіонаті Харкова
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у будинку престарілих "Золотий час" у Харкові. Водночас вирішують питання щодо затримання власниці пансіонату.
Наразі відомо про загибель 15 людей, ще 5 перебувають у лікарні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС.
До теми Пожежа у будинку престарілих у Харкові: щонайменше 15 загиблих – фото, відео
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
"Оскільки вона (власниця пансіонату – 24 канал) перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК", – заявив Арсен Аваков.
Згідно з його інформацією, трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставили до поліції, їх опитують.
Остаточні причини цієї трагедії будуть встановлені у найкоротші терміни. Наразі вже створена урядова комісія, яка працюватиме на місці трагедії,
– зауважив Арсен Аваков.
Міністр внутрішніх справ України додав, що усі винні будуть притягнуті до відповідальності, згідно з чинним законодавством.
Пожежа в будинку престарілих: головне
- У будинку для літніх людей у Харкові 21 січня спалахнула пожежа на вулиці Нижня Гиївська, 150Б.
- Загорілася 2-поверхова будівля, що переобладнана під будинок престарілих. Наразі відомо про 15 жертв та 9 постраждалих. Подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня.
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