Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у будинку престарілих "Золотий час" у Харкові. Водночас вирішують питання щодо затримання власниці пансіонату.

Наразі відомо про загибель 15 людей, ще 5 перебувають у лікарні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС.

До теми Пожежа у будинку престарілих у Харкові: щонайменше 15 загиблих – фото, відео

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

"Оскільки вона (власниця пансіонату – 24 канал) перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК", – заявив Арсен Аваков.

Згідно з його інформацією, трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставили до поліції, їх опитують.

Остаточні причини цієї трагедії будуть встановлені у найкоротші терміни. Наразі вже створена урядова комісія, яка працюватиме на місці трагедії,

– зауважив Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ України додав, що усі винні будуть притягнуті до відповідальності, згідно з чинним законодавством.

Зверніть увагу! За інформацією "Суспільного", у будинку на вулиці Нижня Гиївська в Харкові не зареєстровано жодних офіційних установ для літніх людей.

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