Поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу у Чернівцях

Джерело:Нацполіція
Поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу у чернівецькій місцевій лікарні. У вогні загинула людина, ще одна – отримала поранення.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини пожежі. Зокрема, поліція призначила низку експертиз.
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За попередніми даними, вогонь спалахнув через те, що один із пацієнтів не дотримався правил пожежної безпеки. Епіцентром трагедії стало відділення, де лікують заражених COVID-19.
У вогні загинув 76-річний пацієнт лікарні. Ще один буковинець – 77-річний чоловік – отримав 70% опіків тіла. Наразі за життя борються медики.