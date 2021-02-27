Поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу у Чернівцях
Поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу у чернівецькій місцевій лікарні. У вогні загинула людина, ще одна – отримала поранення.
Джерело:Нацполіція
Наразі правоохоронці встановлюють обставини пожежі. Зокрема, поліція призначила низку експертиз.
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За попередніми даними, вогонь спалахнув через те, що один із пацієнтів не дотримався правил пожежної безпеки. Епіцентром трагедії стало відділення, де лікують заражених COVID-19.
У вогні загинув 76-річний пацієнт лікарні. Ще один буковинець – 77-річний чоловік – отримав 70% опіків тіла. Наразі за життя борються медики.
Пожежа у Чернівцях: що відомо
- 27 лютого пожежа спалахнула у чернівецькій міській клінічній лікарні №1. Там лікували "ковідних" пацієнтів.
- Рятувальникам вдалося евакуювати 20 пацієнтів.
- На жаль, внаслідок пожежі 1 пацієнт загинув.
- Поліція опрацьовувала різні версії пожежі.
- Згодом мер Чернівців Роман Клічук заявив, що займання не пов'язане з електропроводкою. Також не було вибуху кисневого балона.
- Згодом деякі ЗМІ повідомили, що вогонь міг спалахнути внаслідок самопідпалу одного з пацієнтів. Однак цю інформацію спростували.
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