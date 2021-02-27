Поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу у чернівецькій місцевій лікарні. У вогні загинула людина, ще одна – отримала поранення.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини пожежі. Зокрема, поліція призначила низку експертиз.

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За попередніми даними, вогонь спалахнув через те, що один із пацієнтів не дотримався правил пожежної безпеки. Епіцентром трагедії стало відділення, де лікують заражених COVID-19.

У вогні загинув 76-річний пацієнт лікарні. Ще один буковинець – 77-річний чоловік – отримав 70% опіків тіла. Наразі за життя борються медики.

Пожежа у Чернівцях: що відомо