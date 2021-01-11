Поліцейські 10 січня прийшли з перевіркою у ресторан, розташований у центрі Чернівців. Заклад працював, порушуючи карантинні обмеження.

У Чернівцях у локдаун працював ресторан

Співробітники поліції увірвались до приміщення ресторану в центрі Чернівців пізно ввечері 10 січня. Про це повідомляє Molbuk.ua.

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У мережі поширюють відеозапис, на якому помітно, як правоохоронці раптово заходять у заклад.

Крім того, люди активно обговорюють цю ситуацію. Зокрема, те, що ресторан активно поширював в інстаграмі фото та відео з вечірки. Цим заклад підтверджував, що працює попри жорсткий карантин.

Водночас користувачі мережі повідомляють і про інші ресторани Чернівців, які працюють у локдаун.

Редакція 24 каналу намагається сконтактуватися з поліцією, аби дізнатися про ситуацію у ресторані.

У ресторан у центрі Чернівців увірвалася поліція: дивіться відео

Ресторан поширював інформацію про вечірку в інстаграмі: дивіться відео

Зверніть увагу! З 8 по 24 січня в Україні діє локдаун. Заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, розважальним установам, торговельним центрам, кінотеатрам, спортзалам та басейнам. Детальніше про заборони під час локдауну – читайте за посиланням.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу