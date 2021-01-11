У центрі Чернівців попри локдаун працював ресторан: туди ввірвалася поліція – відео
Поліцейські 10 січня прийшли з перевіркою у ресторан, розташований у центрі Чернівців. Заклад працював, порушуючи карантинні обмеження.
У Чернівцях у локдаун працював ресторан
Співробітники поліції увірвались до приміщення ресторану в центрі Чернівців пізно ввечері 10 січня. Про це повідомляє Molbuk.ua.
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У мережі поширюють відеозапис, на якому помітно, як правоохоронці раптово заходять у заклад.
Крім того, люди активно обговорюють цю ситуацію. Зокрема, те, що ресторан активно поширював в інстаграмі фото та відео з вечірки. Цим заклад підтверджував, що працює попри жорсткий карантин.
Водночас користувачі мережі повідомляють і про інші ресторани Чернівців, які працюють у локдаун.
Редакція 24 каналу намагається сконтактуватися з поліцією, аби дізнатися про ситуацію у ресторані.
У ресторан у центрі Чернівців увірвалася поліція: дивіться відео
Ресторан поширював інформацію про вечірку в інстаграмі: дивіться відео
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