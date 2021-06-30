Поліція спіймала ще одного "кримінального авторитета" зі санкційного списку РНБО

30 червня 2021 , 17:27
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Джерело:

фейсбук Тетяни Погукай

На Луганщині 29 червня правоохоронці викрили 3 громадян Грузії. Один із них виявився "кримінальним авторитетом", якого Рада з нацбезпеки та оборони внесла до санкційного списку.

Про затримання зловмисників у мережі повідомила начальниця відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

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На Луганщині викрили "кримінального авторитета"

Поліцейські у співпраці з представниками Служби безпеки України 29 червня під час проведення відпрацювання оперативної інформації викрили 3 громадян Грузії.

З'ясувалося, що один із чоловіків є "кримінальним авторитетом". Перевірка засвідчила, що зловмисник перебуває у санкційному списку РНБО.

Наразі поліція разом з Державною міграційною службою вирішує питання про примусове повернення чоловіків до країни їхнього походження.


Поліція спіймала на Луганщині "кримінального авторитета" / Фейсбук Тетяни Погукай

Санкції РНБО проти криміналітету: коротко

  • РНБО 14 травня схвалила санкції проти 557 "злодіїв у законі" та 111 "кримінальних авторитетів". Більшість з них – іноземці, у списку також опинилися ватажки бойовиків з Донбасу та так званий "лідер" окупованого Криму.
  • Відтоді українські правоохоронці почали активно затримувати злочинців та депортовувати їх з території України.
  • 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні більше немає "злодіїв у законі", водночас "кримінальних авторитетів" тоді було ще 42.
Автор: Наталія Пристанська