Про затримання зловмисників у мережі повідомила начальниця відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.
Читайте також "Кримінального авторитета" зі списку РНБО депортували з України
На Луганщині викрили "кримінального авторитета"
Поліцейські у співпраці з представниками Служби безпеки України 29 червня під час проведення відпрацювання оперативної інформації викрили 3 громадян Грузії.
З'ясувалося, що один із чоловіків є "кримінальним авторитетом". Перевірка засвідчила, що зловмисник перебуває у санкційному списку РНБО.
Наразі поліція разом з Державною міграційною службою вирішує питання про примусове повернення чоловіків до країни їхнього походження.
Поліція спіймала на Луганщині "кримінального авторитета" / Фейсбук Тетяни Погукай
Санкції РНБО проти криміналітету: коротко
- РНБО 14 травня схвалила санкції проти 557 "злодіїв у законі" та 111 "кримінальних авторитетів". Більшість з них – іноземці, у списку також опинилися ватажки бойовиків з Донбасу та так званий "лідер" окупованого Криму.
- Відтоді українські правоохоронці почали активно затримувати злочинців та депортовувати їх з території України.
- 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні більше немає "злодіїв у законі", водночас "кримінальних авторитетів" тоді було ще 42.