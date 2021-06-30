Про затримання зловмисників у мережі повідомила начальниця відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

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На Луганщині викрили "кримінального авторитета"

Поліцейські у співпраці з представниками Служби безпеки України 29 червня під час проведення відпрацювання оперативної інформації викрили 3 громадян Грузії.

З'ясувалося, що один із чоловіків є "кримінальним авторитетом". Перевірка засвідчила, що зловмисник перебуває у санкційному списку РНБО.

Наразі поліція разом з Державною міграційною службою вирішує питання про примусове повернення чоловіків до країни їхнього походження.



Поліція спіймала на Луганщині "кримінального авторитета" / Фейсбук Тетяни Погукай

Санкції РНБО проти криміналітету: коротко