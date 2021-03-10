Поліція почала розслідування за фактом вбивтва кота під Одесою

10 березня 2021 , 11:21
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Джерело:

Поліція Одещини

До поліції 9 березня звернувся житель одеського району, який повідомив про вбивство кота сусідом. Правоохоронці почали розслідування в Царському Селі.

60-річний житель Одещини каже, що його сусід в нього на очах вбив кота каменем. Цей чоловік вже неодноразово робив схожі речі.

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На Одещині чоловік вбив сусідського кота / Фото Думская

Деталі від поліції

Зараз на місці події працюють оперативники, які з’ясовують обставини. Якщо вину встановлять, чоловікові загрожує покарання за статтею про "жорстоке поводження з тваринами". Вона передбачає покарання арештом на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Зверніть увагу! 22 лютого жителька Одеси викинула кота з 10 поверху, а потім добила його ножем. Тоді правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Що цьому передувало

  • Напередодні інша жителька Царського Села Марія Смірнова повідомила що її сусід душив кота руками, бив молотком, а потім заховав у пакет.
  • Частину цього процесу змогли зняти на відео.
  • Тоді ймовірний вбивця аргументував свої дії тим, що кіт випорожнювався на його території.
  • Коли викликали поліцію, дружина цього чоловіка сказала, що сусідам все здалося та ніякого кота не було.