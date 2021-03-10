Поліція почала розслідування за фактом вбивтва кота під Одесою

До поліції 9 березня звернувся житель одеського району, який повідомив про вбивство кота сусідом. Правоохоронці почали розслідування в Царському Селі.

60-річний житель Одещини каже, що його сусід в нього на очах вбив кота каменем. Цей чоловік вже неодноразово робив схожі речі.

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На Одещині чоловік вбив сусідського кота / Фото Думская

Деталі від поліції

Зараз на місці події працюють оперативники, які з’ясовують обставини. Якщо вину встановлять, чоловікові загрожує покарання за статтею про "жорстоке поводження з тваринами". Вона передбачає покарання арештом на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Що цьому передувало

Напередодні інша жителька Царського Села Марія Смірнова повідомила що її сусід душив кота руками, бив молотком, а потім заховав у пакет.

Частину цього процесу змогли зняти на відео.

Тоді ймовірний вбивця аргументував свої дії тим, що кіт випорожнювався на його території.

Коли викликали поліцію, дружина цього чоловіка сказала, що сусідам все здалося та ніякого кота не було.