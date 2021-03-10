Поліція почала розслідування за фактом вбивтва кота під Одесою
До поліції 9 березня звернувся житель одеського району, який повідомив про вбивство кота сусідом. Правоохоронці почали розслідування в Царському Селі.
Джерело:Поліція Одещини
60-річний житель Одещини каже, що його сусід в нього на очах вбив кота каменем. Цей чоловік вже неодноразово робив схожі речі.
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На Одещині чоловік вбив сусідського кота / Фото Думская
Деталі від поліції
Зараз на місці події працюють оперативники, які з’ясовують обставини. Якщо вину встановлять, чоловікові загрожує покарання за статтею про "жорстоке поводження з тваринами". Вона передбачає покарання арештом на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.
Що цьому передувало
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