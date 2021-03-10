До поліції 9 березня звернувся житель одеського району, який повідомив про вбивство кота сусідом. Правоохоронці почали розслідування в Царському Селі.

60-річний житель Одещини каже, що його сусід в нього на очах вбив кота каменем. Цей чоловік вже неодноразово робив схожі речі.

До теми Під Одесою чоловік убив кота: місцеві кажуть, що це не вперше



На Одещині чоловік вбив сусідського кота / Фото Думская

Деталі від поліції

Зараз на місці події працюють оперативники, які з’ясовують обставини. Якщо вину встановлять, чоловікові загрожує покарання за статтею про "жорстоке поводження з тваринами". Вона передбачає покарання арештом на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Зверніть увагу! 22 лютого жителька Одеси викинула кота з 10 поверху, а потім добила його ножем. Тоді правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Що цьому передувало