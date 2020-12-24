Підпал будинку Шабуніна: поліція розкрила низку злочинів
У кримінальному провадженні про підпал будинку керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна правоохоронці провели експертизи. Вони розкрили низку злочинів.
Поліція схиляється до версії з умисним підпалом. Про це керівник Національної поліції Ігор Клименко повідомив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".
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Поліція має декілька версій
За його словами, низку експертиз вже провели.
Ми перевірили всіх людей, які в той час були там. У нас є кілька версій. Ми не сидимо на місці,
– зазначив Клименко.
Він відзначив, що правоохоронці виділяють першу версію – умисний підпал.
Розкрили низку злочинів
"І, розслідуючи цей злочин, розкрили ще інші, скоєні однією і тією ж групою осіб", – додав керівник Нацполіції. Інших деталей щодо справи про підпал будинку Шабуніна він не повідомив.
Підпал будинку Шабуніна: що відомо
- Будинок Віталія Шабуніна підпалили невідомі вночі 23 липня. В той момент в будинку були його батьки, яких врятувала сусідка.
- За 2 тижні перед цим газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання в домі, тому газ вибухнути не міг.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за умисне знищення майна. Втім активіст не згоден з такою кваліфікацією. Він наполягає, що це був замах на вбивство.
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