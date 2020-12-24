У кримінальному провадженні про підпал будинку керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна правоохоронці провели експертизи. Вони розкрили низку злочинів.

Поліція схиляється до версії з умисним підпалом. Про це керівник Національної поліції Ігор Клименко повідомив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

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Поліція має декілька версій

За його словами, низку експертиз вже провели.

Ми перевірили всіх людей, які в той час були там. У нас є кілька версій. Ми не сидимо на місці,

– зазначив Клименко.

Він відзначив, що правоохоронці виділяють першу версію – умисний підпал.

Розкрили низку злочинів

"І, розслідуючи цей злочин, розкрили ще інші, скоєні однією і тією ж групою осіб", – додав керівник Нацполіції. Інших деталей щодо справи про підпал будинку Шабуніна він не повідомив.

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