Патрульна поліція 21 січня прокоментувала інцидент із Віталієм Немілостівим, якого нещодавно упіймали за кермом у нетверезому стані. Під час розмови з правоохоронцями Немілостівий апелював до власної гучної посади.

Спершу Немілостівий порушив правила дорожнього руху. Однак під час розмови з керманичем, правоохоронці запідозрили, що, окрім того, чоловік ще й нетверезий. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.

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Патрульні запропонували чоловікові пройти спеціальний огляд, однак почули відмову. Своє рішення керманич аргументував тим, що "я – заступник міністра".

Зверніть увагу! Віталій Немілостівий – це заступник віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Деталі інциденту

Під час розгляду справи Немілостівий закинув ключі від своєї автівки до салону й просто заявив, що він їде геть.

Коли правоохоронці скомандували залишатися на місці, Немілостівий почав штовхати патрульних та смикати їх за одяг.

Окрім того, чоловік весь час погрожував своєю посадою.

Щоб вгамувати заступника міністра, правоохоронцям довелося застосувати до нього кайданки.

На горе-водія патрульні склали низку протоколів. Зокрема, через водіння у нетверезому стані та порушення вимог дорожнього знаку "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом".

Після розмови з Немілостівим правоохоронці заявили також, що фрази "я заступник міністра", "а ви знаєте, хто мій дядько" та "поговоріть по телефону" на них не діють.

Реакція Кабміну

Поведінка посадовця викликала обурення у прем'єра Дениса Шмигаля. Він заявив, що під час засідання Кабінету Міністрів України члени уряду обговорять відставку Немілостівого.

Шмигаль наголосив: "Я вже не раз казав — в нашому уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями".