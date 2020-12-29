Поліція і прокуратура просить суд взяти Микитася під варту
Слідчі Нацполіції вже пред’явили нову підозру колишньому нардепу та експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю. Тепер правоохоронці та прокуратура просять для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Микитась обґрунтовано підозрюється в замовленні на організацію викрадення та вимагання грошей із застосуванням сили в іншого громадянина. Резонансність справи дає дозвіл на публікацію частини доказів, покладених в основу підозри.
Раніше Микитасю повідомили про підозру у викраденні людини
Поліція і прокуратура звернулися до суду з вимогою обрати запобіжний захід Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою на період слідства,
– зазначив він.
Окремо Геращенко висловив рекомендацію до роботи НАБУ. Мовляв, бюро випустило Микитася з-під арешту, але має виконати розпорядження Кримінального процесуального кодексу і звернутися до суду з вимогою змінити запобіжний захід з огляду на те, що "Микитась порушує умови домашнього арешту і продовжує планувати й здійснювати злочини".
Геращенко про нову підозру Микитася: відео
Нова підозра Микитасю: коротко про головне
- Поліція 29 грудня провела обшуки у будинку Микитася.
- Йому вручили підозру у справі про викрадення людини. За інформацією правоохоронців, Микитась був замовником злочину.
- Мовиться про викрадення столичного юриста Олега Мірошниченка. Він звинувачує у злочині Микитася. Мірошниченкові експрезидент "Укрбуду" начебто давав хабар за вирішення справи у суді. Коли юрист цього не зробив, то замовили його викрадення.
- Микитась це спростовує.
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