Слідчі Нацполіції вже пред’явили нову підозру колишньому нардепу та експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю. Тепер правоохоронці та прокуратура просять для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Микитась обґрунтовано підозрюється в замовленні на організацію викрадення та вимагання грошей із застосуванням сили в іншого громадянина. Резонансність справи дає дозвіл на публікацію частини доказів, покладених в основу підозри.

Раніше Микитасю повідомили про підозру у викраденні людини

Поліція і прокуратура звернулися до суду з вимогою обрати запобіжний захід Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою на період слідства,

– зазначив він.

Окремо Геращенко висловив рекомендацію до роботи НАБУ. Мовляв, бюро випустило Микитася з-під арешту, але має виконати розпорядження Кримінального процесуального кодексу і звернутися до суду з вимогою змінити запобіжний захід з огляду на те, що "Микитась порушує умови домашнього арешту і продовжує планувати й здійснювати злочини".

Геращенко про нову підозру Микитася: відео

Нова підозра Микитасю: коротко про головне

Поліція 29 грудня провела обшуки у будинку Микитася.

Йому вручили підозру у справі про викрадення людини. За інформацією правоохоронців, Микитась був замовником злочину.

Мовиться про викрадення столичного юриста Олега Мірошниченка. Він звинувачує у злочині Микитася. Мірошниченкові експрезидент "Укрбуду" начебто давав хабар за вирішення справи у суді. Коли юрист цього не зробив, то замовили його викрадення.

Микитась це спростовує.

Про інші справи проти Максима Микитася, зокрема, – стосовно розкрадання майна Нацгвардії – читайте за посиланням.