Правоохоронці 15 січня провели низку обшуків в Управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради. Річ у тім, що посадовців міськради підозрюють у розтраті бюджетних коштів.

Поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, гроші та бухгалтерську документацію щодо використання бюджетних коштів у сфері капітального будівництва об'єктів інфраструктури міста. Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

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Наразі правоохоронці перевірятимуть, чи не була завищена вартість виконаних робіт та будівельних матеріалів, а також чи відповідають обсяги виконаних робіт заявленим у документації.

Вилучена документація ретельно досліджуватиметься в ході експертиз. Після проведення відповідних слідчих дій ухвалюватимуть подальші процесуальні рішення,

– мовиться у пресслужбі поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 191 про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Якщо провину чиновників доведуть, то їм загрожує:

до 5 років позбавлення волі;

до 3 років позбавлення права обіймати певні посади.

У Миколаєві поліція влаштувала обшук у міськраді / Фото поліції