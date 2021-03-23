Поліція повідомила про підозру вже 5 учасникам акції під ОП

Правоохоронці повідомили про підозру 5 учасникам акції протесту біля Офісу Президента, яка пройшла 20 березня. Щодо одного з них суд вже обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Кількість протестувальників, яким повідомили про підозру, продовжує зростати.

Читайте також Не дійшов 100 метрів до метро, – Сорд про затримання на акції за Стерненка

Акція під ОП: є нова підозра

Підозра ще одному учаснику оголошена у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею про хуліганство,

– повідомили в поліції.

Наразі повідомлення про підозру отримали вже 5 людей. Однак правоохоронці продовжують збирати доказову базу для притягнення до відповідальності всіх правопорушників.

У поліції також нагадали, що події біля Офісу Президента додатково кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна.

Кому ще вручили підозри

Протест під Офісом Президента: основне

Прихильники активіста Сергія Стерненка 20 березня зібралися на акцію під Офісом Президента. Тоді частина протестувальників почала обмальовувати будівлю фарбами, а також розбила вікно.

Після акції одразу затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер" Владислава Стафійчука. Його звинуватили у хуліганстві.

В Офісі Президента кажуть, що протестувальники завдали збитків на суму приблизно 2 мільйони гривень.