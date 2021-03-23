Правоохоронці повідомили про підозру 5 учасникам акції протесту біля Офісу Президента, яка пройшла 20 березня. Щодо одного з них суд вже обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Кількість протестувальників, яким повідомили про підозру, продовжує зростати.

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Акція під ОП: є нова підозра

Підозра ще одному учаснику оголошена у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею про хуліганство,

– повідомили в поліції.

Наразі повідомлення про підозру отримали вже 5 людей. Однак правоохоронці продовжують збирати доказову базу для притягнення до відповідальності всіх правопорушників.

У поліції також нагадали, що події біля Офісу Президента додатково кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна.

Важливо! Ввечері 23 березня про підозру повідомили Євгену Строканю (позивний "Хірург"). Він очолює націоналістичну організацію "Невідомий патріот". Про це активіст повідомив у фейсбуці.

Кому ще вручили підозри

Протест під Офісом Президента: основне