Поліція повідомила про підозру вже 5 учасникам акції під ОП
Правоохоронці повідомили про підозру 5 учасникам акції протесту біля Офісу Президента, яка пройшла 20 березня. Щодо одного з них суд вже обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Джерело:Нацполіція
Кількість протестувальників, яким повідомили про підозру, продовжує зростати.
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Акція під ОП: є нова підозра
Підозра ще одному учаснику оголошена у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею про хуліганство,
– повідомили в поліції.
Наразі повідомлення про підозру отримали вже 5 людей. Однак правоохоронці продовжують збирати доказову базу для притягнення до відповідальності всіх правопорушників.
У поліції також нагадали, що події біля Офісу Президента додатково кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна.
Кому ще вручили підозри
- Сергію Філімонову оголосили підозру у хуліганстві та використанні зброї.
- Олексію Білковському вручили клопотання про обрання запобіжного заходу.
- А ветерану та письменнику Владиславу Стафійчуку (Сорду) суд 23 березня обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Протест під Офісом Президента: основне
- Прихильники активіста Сергія Стерненка 20 березня зібралися на акцію під Офісом Президента. Тоді частина протестувальників почала обмальовувати будівлю фарбами, а також розбила вікно.
- Після акції одразу затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер" Владислава Стафійчука. Його звинуватили у хуліганстві.
- В Офісі Президента кажуть, що протестувальники завдали збитків на суму приблизно 2 мільйони гривень.
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