У Тернополі вирішили не запроваджувати локдаун. За словами мера міста Сергія Надала, поліція почала масово штрафувати підприємців.

Надал каже, що дітей можуть не впустити на навчання

Обласна комісія з питань ТЕБ та НС може таки ввести жорсткий карантин з 11 січня. Про це Надал написав у фейсбуці.

До теми Підприємці працюють на свій розсуд: як виглядає локдаун у Тернополі

Попри рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС, поліція почала масово штрафувати підприємців. Хоча показники захворюваності свідчать: кількість нововиявлених хворих 8 січня – 36, 9 січня – 27. Ці показники значно менші, аніж були, наприклад, восени,

– наголосив Надал.

Міський голова зазначив, що за його інформацією, поліцейські не допустять дітей на навчання, а проти керівників навчальних закладів порушуватимуть провадження.

Що відомо про локдаун у Тернополі

З 8 по 24 січня в Україні діє локдаун. Попри рішення уряду, у Тернополі вирішили не вводити жорсткий карантин. Підприємцям дозволили працювати на свій розсуд, тому відкриті деякі магазини та заклади громадського харчування.

Що відомо про локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу