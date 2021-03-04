У поліції заперечили зняття охорони з екскерівника ГУР, який свідчив щодо "вагнерівців"

Так, у поліції заявили, що інформація про зняття охорони з Бурби – це лише чутки.

До теми Екскерівника ГУР, який свідчив у справі "вагнерівців", позбавили охорони, – Бутусов

Що кажуть у поліції

Правоохоронці стверджують, що Бурбу та його сім'ю цілодобово охороняють спецпідрозділи поліції. Зазначили, що їх охоронятимуть доти, поки існуватиме загроза життю та здоров'ю.

Крім того, додали, що Бурба виконував особливо важливі завдання для захисту Незалежності та територіальної цілісності України, зокрема, на окупованих територіях.

Що говорив Бутусов

Журналіст, посилаючись на власні джерела, заявив, що Бурбу та його сім'ю без попередження виселили з будинку у Конча-Заспі, який охороняли. За словами Бутусова, довірена особа президента Володимира Зеленського нібито запропонував Бурбі призначення послом України в Австралії, в обмін на публічне спростування скандалу з "вагнерівцями". Останній буцімто відмовився, за що отримав погрози.

Справа "вагнерівців": що треба знати

Ще у липні 2020 року в санаторії поблизу Мінська затримали 33 росіян, причетних до ПВК "Вагнера".

Білоруська влада підозрювала їх у підготовці заворушень перед виборами.

У серпні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що затриманих російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби.

Однак в СБУ це назвали фейком й інформаційним вкидом.

Щоправда, у грудні 2020 року розслідувачі Bellingcat заявили, що знайшли докази про план спецоперації, яку розробили ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ.

Офіційною причиною виселення з будинку назвали ремонт, проведений сім'єю Бурби без погодження з ДУС.