У поліції заперечили зняття охорони з екскерівника ГУР, який свідчив щодо "вагнерівців"

Джерело:Нацполіція
Поліція заперечила зняття охорони з екскерівника Головного управління розвідки Василя Бурби, який свідчив у справі "вагнерівців". Раніше про це стверджував журналіст Юрій Бутусов.
Так, у поліції заявили, що інформація про зняття охорони з Бурби – це лише чутки.
До теми Екскерівника ГУР, який свідчив у справі "вагнерівців", позбавили охорони, – Бутусов
Правоохоронці стверджують, що Бурбу та його сім'ю цілодобово охороняють спецпідрозділи поліції. Зазначили, що їх охоронятимуть доти, поки існуватиме загроза життю та здоров'ю.
Крім того, додали, що Бурба виконував особливо важливі завдання для захисту Незалежності та територіальної цілісності України, зокрема, на окупованих територіях.