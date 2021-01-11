Ми досі не відчули увесь очікуваний поступ від реформи поліції 2015 року. Хотілося вірити, що не буде більше ні старих корумпованих кадрів, ні офіцерів на вкрадених авто, ні підроблених слідчими доказів та "зізнань", які вибивали тортурами. На жаль, усе це й досі є.

Не всюди, не в таких масштабах, але є. І справа про зґвалтування і тортури в Кагарлику – найбільш промовистий тому доказ. Сьогодні ця справа уже у суді. Більше – у відеоблозі "Територія рівності" на 24 каналі.

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2 обвинувачуваних поліцейських уже понад пів року під вартою. Решта 3 – під домашнім арештом. За такий перебіг справи насправді можна тільки порадіти. Але чи відомо вам про інші справи за участі катів-поліцейських, які могли відбуватись навіть водночас із Кагарликом?

Катування на Миколаївщині

Лише погляньте на ці жахливі кадри фіолетової від синців ноги чоловіка після візиту у Вітовський відділ поліції Миколаївської області. Ця моторошна історія почалася ще весною 2020 року у селі Водник.



Чоловіка катували у поліцейському відділку / Фото ДБР

Тоді правоохоронці вели справу за фактом викрадення електричної енергії для майнінгу криптовалют. За даними ЗМІ, криптоферма завдала збитків на 6 мільйонів гривень.

У квітні поліцейські навідались до адміністратора криптоферми з обшуком й вилучили спеціальне обладнання та незаконно встановлений електротрансформатор, говорить слідство.

Саме цей чоловік на фото з синцями працював найманим робітником криптоферми та адміністрував дане обладнання. Вести справу, згідно з законом, слідчим, вочевидь, забракло таланту й умінь.

Тож розкривати справу вирішили дідівськими методами – із застосуванням сили та з порушенням закону. У день обшуку група поліцейських змусила адміністратора криптоферми пройти до відділення поліції та по черзі заводила його до службових кабінетів.

Спершу, за даними місцевих ЗМІ, над чоловіком зловтішалися. Примушували його роздягтися і протягом 4 годин присідати, відтискатися від підлоги та стояти на одній нозі.

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Далі, аби вибити інформацію про реального власника обладнання, потерпілого жорстоко били. Як розповів потерпілий, били чи не всюди – у грудну клітину, тулуб, голову та ноги. Згодом побитому самі ж поліцейські викликали таксі і відправили його додому.

Вишенькою на торті стало й те, що ці ж поліцейські ще й самі влаштували криптоферму на конфіскованому обладнанні, яке згодом знайшли вдома в одного з правоохоронців.

Хто причетний до тортур

А тепер про самих поліцейських. Скільки їх було? Кого, власне, підозрюють та що ж їм інкримінують? 4 підозри поліцейським про перевищення службових обов'язків оголосили ще в травні. Уже в жовтні стало відомо ще про 2 підозрюваних у погонах.

Але тоді справу перекваліфікували за статтею про катування за попередньою змовою групою осіб. І всі 6 підозр нині оголошені саме за цієї статтею.

Дмитро Носов – тоді ще чинний начальник того самого Вітовського відділку поліції. 1 червня 2020 року його взяли під арешт прямо у залі суду. Але так само швидко і випустили під заставу за рішенням апеляції. Свою провину він одразу твердо заперечував.



Дмитро Носов у залі суду / Фото "Преступности.НЕТ"

Серед інших причетних – начальник сектора кримінальної поліції Олександр Лаговський, якого випустили під заставу у 168 тисяч гривень. Ще двох, оперуповноваженого і курсанта академії внутрішніх справ, якого направили на службу під час пандемії, відправили під домашній арешт.

Одного з причетних підвищили

Та це ще не кінець. Дехто з причетних до тортур після інциденту навіть встиг піти на підвищення. Наприкінці серпня Юрій Гаркуша зі слідчого відділу урочисто отримав посаду начальника Вітовського відділення, замість Дмитра Носова.

Але і новий керманич протримався там недовго. Вже у жовтні стало відомо, що і Гаркуша, за даними слідства, міг "постаратися" заради розкриття справи з криптофермою.



Юрій Гаркуша замінив Дмитра Носова на посаді / Фото Нацполіції

Це підтверджує і офіційний сайт "Судова влада України", де він проходить як підозрюваний по даній справі. Гаркуші разом зі старшим слідчим теж оголосили про підозру за статтею катування. Зрештою, суддя відпустив його під особисте зобов'язання.

Відгомін старої системи

Чи доведуть цю справу до кінця, чи притягнуть поліцейських до відповідальності? Питання, на яке хотілося б отримати позитивну відповідь.

Аби в лавах поліції не було більше місця для "паличкової" системи, катувань, принижень і сексуального насильства заради так званого розриття злочинів. Пора нарешті перезавантажити поліцію.

Довідка. Загалом ДБР за перші 5 місяців 2020 року запідозрило в тортурах 9 силовиків, до кінця року ми нарахували щонайменше 5 нових підозр з офіційних заяв відомства.

Подібні випадки – не винятки з правил, які можуть час від часу траплятися. Це прикрі відгомін старої системи, які потрібно негайно викорінювати.

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Amnesty International вимагає ефективно й негайно розслідувати всі випадки катувань в правоохоронних органах, запровадити в усіх поліцейських відділках систему моніторингу і відеофіксації.

Правильно кваліфікувати справи та покінчити із безкарністю. Адже усі випадки жорстокого поводження з затриманими, підозрюваними чи свідками – це і є ціна оцієї безкарності.