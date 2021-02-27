Готуються до протестів на підтримку Стерненка: центр Києва заполонила поліція

У Києві 27 лютого має початися безстрокова акція протесту на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка. Правоохоронці почали готуватися із самого ранку.

За інформацією координаторів акції, правоохоронці заполонили центр столиці України. На оприлюдненому відео можна побачити десяток поліцейських автівок.

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Відомо, що правоохоронці вибірково зупиняють та перевіряють автомобілі, що рухаються у бік центру Києва. Водночас раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко обіцяв, що у столиці не буде ніяких кордонів і громадяни зможуть "вільно, мирно, без зброї, мітингувати на Банковій".

Правоохоронцями проводитимуться заходи громадської безпеки, які будуть необхідні для того, щоб акція була мирна. Але, якщо деякі люди будуть закликати до насильства, то ми будемо ці дії фіксувати та притягати до відповідальності у випадку настання наслідків,

– зазначив він.

Геращенко зауважив, що українці мають право на мітинг, але, підкреслив він, мирний. Заступник очільника МВС попросив "не бити поліцейських і нацгвардійців, не бризкати їм в очі сльозогінним газом".

У центрі Києва стоять поліцейські автомобілі: дивіться відео

Зауважимо, що 23 лютого під час протесту на підтримку Сергія Стерненка у Києві сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками. Тоді на сутичках постраждали 27 правоохоронців. Працівники поліції та Нацгвардії отримали опіки очей, адже у них кидали запалені фаєри. Водночас 24 активістів затримали.

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Акції протесту спалахнули й в інших містах України, але там вони були мирними.

Вирок активісту Стерненку: головне

Одеський суд засудив Сергія Стерненка до 7 років та 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Його визнали винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима.

з метою заволодіння його грошима. Сам Стерненко раніше заявляв, що вся справа базується лише на свідченнях Щербіча. Активіст заявив, що вирок проти нього є політично вмотивованим рішенням, яке продиктували судді.

У відповідь на несправедливий вирок суду українці почали виходити на вулиці. Загалом акції на підтримку Стерненка анонсували у понад 20 містах України. мітингували й у польській Варшаві.