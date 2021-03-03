Поліція Капітолія попередила про загрозу нового нападу – Голос Америки

У Вашингтоні посилюють заходи безпеки навколо будівлі Капітолія, де засідає Конгрес США. Поліція повідомила про загрозу нового нападу на будівлю у четвер, 4 березня.

Ймовірний план штурм Капітолія готує воєнізована група. Обговорення планів нападу членів групи перехопило Федеральне бюро розслідувань та Міністерство внутрішньої безпеки США.

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За інформацією ЗМІ, прихильники теорії змов з QAnon вважають, що 4 березня інавгурують і повернуть на посаду попереднього президента США Дональда Трампа. За їхніми словами, в історії з 1793 до 1933 року інавгурація президентів США часто припадала на 4 березня.

"Ми вже значно посилили заходи безпеки, включно зі створенням фізичної інфраструктури та посилення чисельності, щоб зміцнити захист Конгресу, громадськості та наших поліцейських", – мовиться в заяві поліції Капітолію США.

Нова стратегія зовнішньої політики США

Державний секретар США Ентоні Блінкен озучив нову стратегію зовнішньої політики країни. За його словами, адміністрація Байдена планує:

відновити лідерство американської дипломатії у світі;

налагодити відносини із союзниками;

гідно протистояти своїм опонентам, зокрема Китаю, Росії та Ірану.

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Послаблення карантину в США

Губернатори одразу обох штатів США – Техас та Міссісіпі – вирішила послабити карантинні обмеження. Попри застереження епідеміологів на місцях скасували вимогу носити маски і зняли обмеження на роботу бізнесу. За словами губернаторів, кількість хворих на COVID-19 продовжує знижуватись, а вакцинація стає доступнішою.

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