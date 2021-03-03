Поліція Капітолія попередила про загрозу нового нападу – Голос Америки
У Вашингтоні посилюють заходи безпеки навколо будівлі Капітолія, де засідає Конгрес США. Поліція повідомила про загрозу нового нападу на будівлю у четвер, 4 березня.
Джерело:"Голос Америки" на 24 каналі
Ймовірний план штурм Капітолія готує воєнізована група. Обговорення планів нападу членів групи перехопило Федеральне бюро розслідувань та Міністерство внутрішньої безпеки США.
До слова США назвали Китай єдиним сильним конкурентом: Росія загрози не несе
За інформацією ЗМІ, прихильники теорії змов з QAnon вважають, що 4 березня інавгурують і повернуть на посаду попереднього президента США Дональда Трампа. За їхніми словами, в історії з 1793 до 1933 року інавгурація президентів США часто припадала на 4 березня.
"Ми вже значно посилили заходи безпеки, включно зі створенням фізичної інфраструктури та посилення чисельності, щоб зміцнити захист Конгресу, громадськості та наших поліцейських", – мовиться в заяві поліції Капітолію США.
Нова стратегія зовнішньої політики США
Державний секретар США Ентоні Блінкен озучив нову стратегію зовнішньої політики країни. За його словами, адміністрація Байдена планує:
- відновити лідерство американської дипломатії у світі;
- налагодити відносини із союзниками;
- гідно протистояти своїм опонентам, зокрема Китаю, Росії та Ірану.
Цікаво Байден продовжив санкції проти Росії через агресію в Україні
Послаблення карантину в США
Губернатори одразу обох штатів США – Техас та Міссісіпі – вирішила послабити карантинні обмеження. Попри застереження епідеміологів на місцях скасували вимогу носити маски і зняли обмеження на роботу бізнесу. За словами губернаторів, кількість хворих на COVID-19 продовжує знижуватись, а вакцинація стає доступнішою.
Дивіться повний випуск "Голос Америки" на 24 каналі:
Поділитися новиною