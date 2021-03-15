На Херсонщині 14 березня затримали підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки Борисової. 15 березня поліція області провела пресконференцію щодо трагедії.

У брифінгу взяв участь начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудіна. Правоохоронці відзвітувались щодо розслідування злочину.

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Що відомо про підозрюваного

Поліцейські затримали 52-річного чоловіка за підозрою у вбивстві дівчинки. Він увесь час приховував тіло дитини, а згодом відніс до місця, де вже проводили пошуки. Ймовірного зловмисника взяли під варту.

У Нацполіції розповіли, що підозрюваний хотів покінчити життя самогубством. Коли правоохоронці зайшли у його будинок, то побачили, що чоловік лежав із порізаними венами. За словами голови поліції Ігоря Клименка, підозрюваному надали допомогу, аби він міг відповісти за свій злочин.

Зауважимо, раніше голова села Щасливе Роман Пустовий говорив, що місцеві жителі готуються вчинити самосуд над вбивцею Марійки.

Дивіться відео брифінгу поліції:

Головне про вбивство Борисової

7 березня у селі Щасливе зникла 7-річна Марійка. Вдень дитина гралась з іншими надворі, а ввечері мати виявила, що та зникла.

Дівчинку шукали кілька днів, а 11 березня – знайшли мертвою . Її тіло виявили у поліетиленовому мішку у сараї.

За попередніми даними, Марійку задушили та з ґвалтували.

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