На Одещині через сильні снігопади, ожеледицю та шквальні пориви вітру правоохоронці тимчасово закрили трусу Київ – Одеса. Через це на автошляху М-05 утворилися величезні затори.

Джерело: Патрульна поліція Одеської області, ДСНС

Станом на 28 січня 14:00 сніговий покрив в Одеській області сягає до 20 – 25 сантиметрів.

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Рятувальники ДСНС повідомили, що поблизу села Петровірівка Ширяївського району на автошляху Київ – Одеса утворився затор довжиною у 4 кілометри: стоять приблизно 100 фур. Схожа ситуація і в Біляївському районі на автодорозі М-15 Одеса – Рені. За 15 кілометрів від Одеси утворився двокілометровий затор з 50 автівок.

У ДСНС заявили, що протягом 28 січня допомогли власникам понад 430 транспортних засобів, які стали заручниками негоди. Загалом на боротьбу зі складними погодними умовами вийшли 218 осіб особового складу та ще 63 одиниць техніки.

Зверніть увагу! Також правоохоронці тимчасово обмежили рух трасою М-13 Кропивницький – Платонове.

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Яка ситуація на дорогах України

В Одеській області обмежили рух транспортних засобів на автодорогах державного значення:

М-15 Одеса – Рені,

М-16 Одеса – Кучурган,

на всіх автодорогах місцевого значення.

За інформацією рятувальників, відсутні проїзди до 8 населених пунктів в:

Одеському районі – 1,

Білгород-Дністровському районі – 5,

Березівському районі – 2.

Актуально! В "Укравтодорі" запевнили, що розчищення доріг регіону не зупиняється вже другу добу, проте сильний вітер миттєво створює перемети на автошляхах. Також в організації закликали водіїв не вирушати у дорогу.

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