Катування родича дипломата на Житомирщині: поліцейському та спільникам повідомили про підозру

Працівник одного з відділів поліції Житомирської області проходить по справі про катування ні в чому не повинного молодого хлопця разом із ще двома чоловіками. Судячи з усього, спільниками зловмисника є не правоохоронці.

Слідчі вважають, що 3 фігурантів справи вчинили катування за попередньою змовою двох осіб. Їм загрожує від 2 до 5 років ув'язнення.

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Але для цього суд має визнати чоловіків винними.

Що відомо про катування юнаків поліцейськими на Житомирщині

За даними прокурорів, у січні цього року двох чоловіків, які їхали між селами Житомирської області, зупинила "група осіб". Щоправда, самі постраждалі розповідали про те, що це були не просто невідомі, а поліцейські.

Після побиття руками та ногами зловмисники вимагали від юнаків, аби ті зізналися у викраденні машини.

Згодом, коли на місце прибув службовий автомобіль поліції, до катівників приєднався патрульний. Він приставляв хлопцям пістолет до голови та ударив ним одного з потерпілих.

Жодних з фігурантів провадження, яке відкрили після розголосу інциденту, досі не посадили під арешт. В Офісі генпрокурора зазначили, що тільки зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Також невідомо, чи повернулися до роботи причетні до катувань ні в чому не повинних юнаків.