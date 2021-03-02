Катування родича дипломата на Житомирщині: поліцейському та спільникам повідомили про підозру

Джерело:Офіс Генерального прокурора
Працівник одного з відділів поліції Житомирської області проходить по справі про катування ні в чому не повинного молодого хлопця разом із ще двома чоловіками. Судячи з усього, спільниками зловмисника є не правоохоронці.
Слідчі вважають, що 3 фігурантів справи вчинили катування за попередньою змовою двох осіб. Їм загрожує від 2 до 5 років ув'язнення.
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Жодних з фігурантів провадження, яке відкрили після розголосу інциденту, досі не посадили під арешт. В Офісі генпрокурора зазначили, що тільки зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Також невідомо, чи повернулися до роботи причетні до катувань ні в чому не повинних юнаків.