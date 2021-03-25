Поліцейського з Краматорська підозрюють у застосуванні сили до дитини

Слідчі ДБР у Краматорську повідомили про підозру сержанту поліції. Його звинуватили у безпідставному застосуванні сили проти дитини.

Що вчинив поліцейський

За даними слідства, інцидент трапився під час з'ясування обставин ДТП за участю двох авто. Тоді дитина-пасажир, у присутності якої на місці події не було жодної необхідності, вирішила звідти піти.

Читайте також Бив ногами та стрибав на голову: у Запоріжжі школяр жорстоко побив однолітка

Правоохоронець наздогнав дитину і повалив на землю. Він заламав пасажиру руки й примусово повернув на місце ДТП.

Через це хлопчик отримав тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.



У Краматорську поліцейський застосував до дитини силу

Що загрожує правоохоронцю

Поліцейського підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством.

У разі доведення вини йому загрожує:

ув'язнення строком до 8 років;

позбавлення права обіймати певні посади впродовж 3 років.

Наразі вирішують питання щодо обрання поліцейському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.



Поліцейському загрожує 8 років в'язниці