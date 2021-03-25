Поліцейського з Краматорська підозрюють у застосуванні сили до дитини
Слідчі ДБР у Краматорську повідомили про підозру сержанту поліції. Його звинуватили у безпідставному застосуванні сили проти дитини.
Джерело:ДБР
Що вчинив поліцейський
За даними слідства, інцидент трапився під час з'ясування обставин ДТП за участю двох авто. Тоді дитина-пасажир, у присутності якої на місці події не було жодної необхідності, вирішила звідти піти.
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Правоохоронець наздогнав дитину і повалив на землю. Він заламав пасажиру руки й примусово повернув на місце ДТП.
Через це хлопчик отримав тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.
У Краматорську поліцейський застосував до дитини силу
Що загрожує правоохоронцю
Поліцейського підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством.
У разі доведення вини йому загрожує:
- ув'язнення строком до 8 років;
- позбавлення права обіймати певні посади впродовж 3 років.
Наразі вирішують питання щодо обрання поліцейському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.
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