Поліцейський у BMW на смерть збив 17-річного хлопця в Херсоні і втік

У Херсоні ще 30 червня сталася аварія зі смертельними наслідками. Невідомий чоловік у BMW наїхав на пішохідному переході на 17-річного юнака, і втік із місця інциденту.

Життя юнака не змогли врятувати. Згодом же з'ясувалося, що за кермом авто був чинний працівник патрульної поліції. Причому – у стані алкогольного сп'яніння.

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У Херсоні сталася смертельна аварія за участі поліцейського: що відомо

Поліція Херсонської області повідомила про ДТП зі смертельними наслідками. Аварія сталася на вулиці Перекопській у Херсоні 30 червня приблизно о 22 годині.

Спершу було відомо тільки те, що водій BMW наїхав на чоловіка, який переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Причому після цього він втік із місця події .

. Найгірше, що постраждалим виявився 17-річний юнак, і медики не змогли врятувати його життя.

Згодом правоохоронці знайшли утікача:

Виявилося, що автомобіль, який збив людину, належить чинному співробітнику патрульної поліції.

Одразу розпочали службове розслідування, ймовірного винуватця ДТП і його керівника відсторонили від роботи.

1 липня прокуратура Херсонської області повідомила, що підозрюваного у наїзді на людину поліцейського затримано. А за кермом він був у стані алкогольного сп’яніння.

Належним чином оформлену підозру поліцейському вже вручили.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Тим часом слідчі дії у справі тривають.

Інші резонансні ДТП, які сталися в україні 1 липня

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