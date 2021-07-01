У Харкові авто поліції зіткнулося з позашляховиком: правоохоронця госпіталізували – відео
1 липня 2021 , 14:42Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал ХС
У Київському районі Харкова трапилася аварія за участі поліцейського автомобіля. Він зіткнувся з BMW X6. Як наслідок, госпіталізували правоохоронця.
Це трапилося на вулиці Шевченка в обід 1 липня. На відео моменту аварії видно, що позашляховик влетів у поліцейських, коли ті почали розвертатись.
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Що відомо про цю аварію
- З BMW зіткнулася поліцейська Skoda Rapid.
- У ДТП постраждав правоохоронець.
- Його згодом забрала швидка.
- Авто правоохоронців отримало сильніші ушкодження.
- У ньому сильно деформована передня частина.
- У BMW пошкоджений лише передній бампер.
- Newsroom повідомляє, що потерпілий отримав рвану рану голови.
- У поліції Харківщини підтвердили цю інформацію.
- Однак деталі повідомлять згодом.
Слідчі працюють на місці аварії / Фото телеграм-каналу ХС