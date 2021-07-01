У Харкові авто поліції зіткнулося з позашляховиком: правоохоронця госпіталізували – відео

1 липня 2021 , 14:42
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Джерело:

телеграм-канал ХС

У Київському районі Харкова трапилася аварія за участі поліцейського автомобіля. Він зіткнувся з BMW X6. Як наслідок, госпіталізували правоохоронця.

Це трапилося на вулиці Шевченка в обід 1 липня. На відео моменту аварії видно, що позашляховик влетів у поліцейських, коли ті почали розвертатись.

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Момент зіткнення поліцейських і BMW: відео телеграму "Труха"

Що відомо про цю аварію 

  • З BMW зіткнулася поліцейська Skoda Rapid.
  • У ДТП постраждав правоохоронець.
  • Його згодом забрала швидка.
  • Авто правоохоронців отримало сильніші ушкодження.
  • У ньому сильно деформована передня частина.
  • У BMW пошкоджений лише передній бампер.
  • Newsroom повідомляє, що потерпілий отримав рвану рану голови.
  • У поліції Харківщини підтвердили цю інформацію.
  • Однак деталі повідомлять згодом.

Слідчі працюють на місці аварії / Фото телеграм-каналу ХС

Зверніть увагу! 13 червня в аварії у Чернівецькій області загинув правоохоронець Вижницького районного відділу поліції Віталій Балан. Йому було лише 39 років.
Автор: Олександр Марчак