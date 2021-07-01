Це трапилося на вулиці Шевченка в обід 1 липня. На відео моменту аварії видно, що позашляховик влетів у поліцейських, коли ті почали розвертатись.

Інша аварія В Івано-Франківську сталась потрійна ДТП з патрульною автівкою

Момент зіткнення поліцейських і BMW: відео телеграму "Труха"

Що відомо про цю аварію 

  • З BMW зіткнулася поліцейська Skoda Rapid.
  • У ДТП постраждав правоохоронець.
  • Його згодом забрала швидка.
  • Авто правоохоронців отримало сильніші ушкодження.
  • У ньому сильно деформована передня частина.
  • У BMW пошкоджений лише передній бампер.
  • Newsroom повідомляє, що потерпілий отримав рвану рану голови.
  • У поліції Харківщини підтвердили цю інформацію.
  • Однак деталі повідомлять згодом.

Слідчі працюють на місці аварії / Фото телеграм-каналу ХС