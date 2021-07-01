Це трапилося на вулиці Шевченка в обід 1 липня. На відео моменту аварії видно, що позашляховик влетів у поліцейських, коли ті почали розвертатись.

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Момент зіткнення поліцейських і BMW: відео телеграму "Труха"

Що відомо про цю аварію

З BMW зіткнулася поліцейська Skoda Rapid.

У ДТП постраждав правоохоронець.

Його згодом забрала швидка.

Авто правоохоронців отримало сильніші ушкодження.

У ньому сильно деформована передня частина.

У BMW пошкоджений лише передній бампер.

Newsroom повідомляє, що потерпілий отримав рвану рану голови.

У поліції Харківщини підтвердили цю інформацію.

Однак деталі повідомлять згодом.

Слідчі працюють на місці аварії / Фото телеграм-каналу ХС

Зверніть увагу! 13 червня в аварії у Чернівецькій області загинув правоохоронець Вижницького районного відділу поліції Віталій Балан. Йому було лише 39 років.