На Сумщині затримали чоловіка, який рік переховувався через підозру у зґвалтуваннях дівчинки
43-річного уродженця Волині затримали на одному із пунктів перетину під час спроби виїзду за кордон. Чоловіка підозрюють у систематичному зґвалтуванні 10-річної дівчинки.
Наразі чоловік вже перебуває під вартою. До затримання він майже рік мешкав у Києві, а потім переїхав до Сумщини. Про це повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.
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Що відомо про затриманого
- За даними слідчих, чоловік мешкав у Ковельському районі на Волині разом із жінкою та її 10-річною донькою.
- Коли жінка поїхала на заробітки, він нібито почав ґвалтувати дівчинку.
- Постраждала розповіла про насильство матері, як тільки та повернулася додому.
- Правдивість свідчень неповнолітньої підтвердили експертизи.
Коли ж копи дізналися про злочин, чоловік втік. Його оголосили у розшук, але він зумів майже рік переховуватися від правоохоронців.
Ймовірний ґвалтівник хотів поїхати за кордон, але його затримали. Відтепер йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення, але тільки у випадку, якщо суд визнає його провину.
Дивіться відео з затриманим за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої:
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