43-річного уродженця Волині затримали на одному із пунктів перетину під час спроби виїзду за кордон. Чоловіка підозрюють у систематичному зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

Наразі чоловік вже перебуває під вартою. До затримання він майже рік мешкав у Києві, а потім переїхав до Сумщини. Про це повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.

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Зловмиснику інкримінують зґвалтування неповнолітньої, а також її розбещення.

Що відомо про затриманого

За даними слідчих, чоловік мешкав у Ковельському районі на Волині разом із жінкою та її 10-річною донькою.

Коли жінка поїхала на заробітки, він нібито почав ґвалтувати дівчинку.

Постраждала розповіла про насильство матері, як тільки та повернулася додому.

Правдивість свідчень неповнолітньої підтвердили експертизи.

Коли ж копи дізналися про злочин, чоловік втік. Його оголосили у розшук, але він зумів майже рік переховуватися від правоохоронців.

Ймовірний ґвалтівник хотів поїхати за кордон, але його затримали. Відтепер йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення, але тільки у випадку, якщо суд визнає його провину.

Дивіться відео з затриманим за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої: