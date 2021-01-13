Витягують машини зі снігових пасток: поліцейські допомагають водіям впоратися з негодою – фото
Співробітники Патрульної поліції допомагають водіям впоратися зі снігом, який 13 січня засипав декілька областей України. Правоохоронці власноруч витягують машини з крижаних пасток.
Через ожеледицю на дорогах зріс ризик зіткнення автомобілів. Про це повідомляє пресслужба МВС.
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Поліцейські стежать за станом дорожнього покриття, координують роботу дорожніх служб з ліквідації наслідків негоди. Вони також регулюють потік транспорту в період проведення розчистки доріг спецтехнікою.
Патрульні допомагають водіям на засніжених дорогах / Фото МВС
Окрім цього, у Міністерстві внутрішніх справ закликали неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та відмовитися від ризикованих маневрувань, які у негоду можуть спричинити аварійні ситуації.
Якою буде погода в Україні 14 січня: коротко
- В Україні 14 січня буде сніжна та морозяна погода.
- Стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів нуля.
- На дорогах українських міст прогнозують ожеледицю.
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