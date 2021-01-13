Співробітники Патрульної поліції допомагають водіям впоратися зі снігом, який 13 січня засипав декілька областей України. Правоохоронці власноруч витягують машини з крижаних пасток.

Через ожеледицю на дорогах зріс ризик зіткнення автомобілів. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Поліцейські стежать за станом дорожнього покриття, координують роботу дорожніх служб з ліквідації наслідків негоди. Вони також регулюють потік транспорту в період проведення розчистки доріг спецтехнікою.

Патрульні допомагають водіям на засніжених дорогах / Фото МВС

Окрім цього, у Міністерстві внутрішніх справ закликали неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та відмовитися від ризикованих маневрувань, які у негоду можуть спричинити аварійні ситуації.

Зверніть увагу! Найближчими днями в Україні вдарять сильні морози. Пік похолодання прогнозують з 14 по 19 січня. У ці дні стовпчики термометрів опустяться вночі до -20 градусів.

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