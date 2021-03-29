Крадіжка на пів мільйона гривень: поліція в Одесі затримала злочинців

Джерело:"Думская"
В Одесі 29 березня затримали двох чоловіків, причетних до пограбування головного інженера будівельної фірми "Альянс". У злочинців виявили не всю суму вкрадених грошей, але вони зізналися у правопорушенні.
Наразі злодії не зізнаються, де вони сховали більшу частину суми. Правоохоронці продовжують розслідування.
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27 березня двоє невідомих скоїли розбій в Одесі на вулиці Авдєєва-Чорноморського.
Вони обстріляли головного інженера з травматичної зброї та вирвали сумку, в якій було пів мільйона гривень. Злочинці втекли на машині, яку потім підпалили та кинули.
Потерпілий отримав поранення голови. Його госпіталізували у важкому стані.
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