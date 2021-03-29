В Одесі 29 березня затримали двох чоловіків, причетних до пограбування головного інженера будівельної фірми "Альянс". У злочинців виявили не всю суму вкрадених грошей, але вони зізналися у правопорушенні.

Наразі злодії не зізнаються, де вони сховали більшу частину суми. Правоохоронці продовжують розслідування. До теми На Одещині службовий пес знайшов 15 кілограмів контрабандного бурштину Що відомо про грабіжників У поліції повідомили, що до злочину причетні 30-річний чоловік, який живе в Суворовському районі, та 20-річний хлопець з Бугаївки.

Під час затримання у них знайшли 164 тисячі гривень. Але, де решта вкраденої суми, вони не зізнаються.

Злочинці в усьому зізналися.

Наразі вони перебувають у тимчасовому слідчому ізоляторі.

Їм повідомили про підозру у справі про розбій з вчиненням тяжких тілесних ушкоджень.

Злодіям може загрожувати 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Найближчим часом фігурантам справи мають обрати запобіжний захід. Деталі пограбування 27 березня двоє невідомих скоїли розбій в Одесі на вулиці Авдєєва-Чорноморського. Вони обстріляли головного інженера з травматичної зброї та вирвали сумку, в якій було пів мільйона гривень. Злочинці втекли на машині, яку потім підпалили та кинули. Потерпілий отримав поранення голови. Його госпіталізували у важкому стані. Актуально Поліція викрила злочинців на Одещині: вони скоїли розбійний напад на будинок підприємця-моряка