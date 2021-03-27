В Одесі поліцейські розвантажили автомобіль з балонами з киснем для Одеського обласного очного шпиталю ветеранів. Напередодні головна лікарка поскаржилась, що в медзакладі працюють лише жінки, тому виконувати цю роботу просто нікому.

На її допис у фейсбуці відреагували у Нацполіції. Правоохоронці 27 березня прийшли на допомогу персоналу шпиталю.

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Поліцейські допомогли працівницям Одеського шпиталю ветеранів

Додаткові місця для хворих на COVID-19 в Одеському обласному очному шпиталі інвалідів Великої вітчизняної війни розгорнули ще в грудні 2020 року.

Головна лікарка медзакладу написала у фейсбуці, що в лікарні працюють лише жінки. І тому нікому розвантажувати балони з киснем, що надходять для пацієнтів з коронавірусом.

На допис одразу відгукнулися чоловіки, які ладні були негайно допомагати. Зокрема, й наші хлопці з батальйону поліції особливого призначення,

– повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Поліцейські розвантажили автомобіль з життєво необхідним для хворих на COVID-19.

Крім цього, правоохоронці збираються допомогати лікарні ще 28 та 29 березня. У Нацполіції закликали всіх охочих долучатися до цього процесу.

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