Поліцейські Миколаївщини затримали вітчима, який розбещував 9-річну дівчинку

Джерело:Надзвичайні новини
Правоохоронці хочуть притягнути до відповідальності ґвалтівника, який розбещував 9-річну падчерку, та, ймовірно, на рік молодшого за неї братика. Затримали мешканця Миколаївської області нещодавно бійці загіну спецпризначення.
За даними слідства, зловмисник здійснював сексуальну наругу над старшою дитиною співмешканки довгий час. Матір потерпілої знала про це, але окрім розмов із ґвалтівником нічого не робила.
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Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує до 15 років ув'язнення.