Правоохоронці хочуть притягнути до відповідальності ґвалтівника, який розбещував 9-річну падчерку, та, ймовірно, на рік молодшого за неї братика. Затримали мешканця Миколаївської області нещодавно бійці загіну спецпризначення.

За даними слідства, зловмисник здійснював сексуальну наругу над старшою дитиною співмешканки довгий час. Матір потерпілої знала про це, але окрім розмов із ґвалтівником нічого не робила.

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Претензій до жінки у правоохоронців немає, оскільки юридично вона закон не порушувала.

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Слідчі стверджують, що зловмисник виготовляв порнографічні матеріали.

Під час допитів чоловік розповів правоохоронцям, що торкався всього тіла дівчинки та обмінювався фотографіями з її оголеним тілом з іншими збоченцями.

Ймовірно, що жертвою підозрюваного став й братик 9-річної дівчинки.

Матір дітей каже, що їй свої вчинки співмешканець пояснював тим, що "так роблять".

Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує до 15 років ув'язнення.